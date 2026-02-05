الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 08:16 مساءً - ما هي الأسماء الممنوعة في الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية وما هي عقوبة تسميتها

قامت الأحوال المدنية في السعودية بتحديد ضوابط خاصة بتسمية المواليد، وقامت بالذكر ايضا الاسماء المحرم تسميتها في دولة السعودية وهذا بموافقة الشريعة القانونية، وسنقوم الان بعرض لكن أسماء الإناث والذكور المحرم تسميتها، وكذلك ما هي الضوابط الملزمة عليك عند قيامك بتسمية أي أحد من أبنائك.

أسماء الذكور الممنوع تسميتها في السعودية

هناك العديد من الاسماء التي قامت الأحوال المدنية في السعودية بتحريم تسميتها لأي مولود جديد، ومن أشهر هذه الاسماء:

عبد اللات.

محمد خالد.

القدوس.

سيد الناس.

خليل سامي.

الخالق.

عبد الرسول.

جبريل.

أسماء الإناث الممنوع تسميتها في السعودية

بعد أن قمنا بذكر أسماء الذكور الممنوع تسميتها في السعودية سنقوم الان بعرض لكم بعض من أسماء الإناث التي قامت الأحوال المدنية في السعودية بتحريمها، ومن أشهر هذه الأسماء:

منة الله.

قمر الزمان.

ملك.

فاطمة الزهراء.

تولين.

راما.

مايا.

ما هي ضوابط تسجيل أسماء المواليد في السعودية

بعد أن ذكرنا لكن بعض من أسماء الذكور و الإناث الممنوع تسميتها في السعودية، سنقوم الان بتحديد الضوابط التي عليك معرفتها قبل قيامك بتسجيل أحد أبنائك، ومن أشهر الضوابط المعروفة:

يجب الا يكون الاسم يحتوي على أي ألقاب مثل كلمة السيد أو الشريف أو أي شيء على هذا المنوال.

لا يتم تسجيل أي عبارات إضافية في خانة الاسم.

لا يتم السماح بتسمية أسماء مركبة وعلى سبيل المثال محمد خالد أو فاطمة الزهراء وغيرها.

أي أسماء قامت الشريعة القانونية بتحريمها لن يتم السماح بتسميتها في السعودية مثل اسم عبد الرسول، نبي، عبد المصلح، سمو أمير وعبد اللات وغيرها من الاسماء المحرمة.

الأسماء التي منع الإسلام تسميتها

توجد الكثير من أنواع الاسماء التي قام الإسلام بتحريمها، ومن أهم الضوابط الاسلامية في تسمية المولود:

يتم منع أي اسم يذكر فيه كلمة عبد لغير الله مثلا اسم عبد الرسول.

يجب أن يكون الاسم معاناه جميل ولا يوجد فيه أي ذم.

يحرم تسمية أي اسم من صفات النبي مثل سيد الناس.

يجب عدم التسمية بأسماء الاصنام مثل عبد اللات وغيرها.

عدم تسمية بأسماء القدامى والفراعنة.

توجد الكثير من الاسماء التي تم تحريمها في السعودية، وقد قمنا بذكر لكن بعض من هذه الاسماء، وكذلك الضوابط التي وضعنها السعودية عند تسميتها للمولود وكذلك الضوابط الشرعية التي على جميع المواطنين احترامها والالتزام بها، وبعد انتشار اسماء غريبة وعجيبة في المملكة العربية كان من اللازم وضع حد لهذه الاسماء سواء كانت اسماء خاصة بالذكور أو خاصة بالإناث وهذا وفقا التعاليم الإسلامية.