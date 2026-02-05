الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 09:03 مساءً - ليس أمامك أكثر من 15 يومًا!! تنويه عاجل من حساب المواطن لمن وصلت إليه تلك الرسالة

قامت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن بإطلاق واحد من أهم التنويهات العاجلة إلى كافة المُسجلين في البرنامج أو أصحاب الطلبات قيد الدراسة؛ وذلك فيما يخص رسالة قامت بإرسالها إليهم إلا أن الكثير منهم لا يعرف آلية التعامل الصحيحة معها.

هذا وقد جاء مضمون الرسالة “تفيد السجلات وجود ملاحظات على عقد الإيجار”؛ في هذا الصدد تمت الإشارة في البداية إلى أن مدلولها هو أن صاحب الطلب يتوجب عليه أن يقوم بإرسال المستندات الرسمية المطلوبة المتمثلة في سند سداد الإيجار مع فاتورة الكهرباء، هذا مع ضرورة التأكد من مطابقتها للعقد المسجل.

مع التنويه على أمرٍ عاجل وهو أنه في حال وردت تلك الرسالة فلا يمكن إنشاء عقد إيجار جديد لأنها سيتم رفضها جميعًا، مع الإشارة أيضًا إلى ضرورة إرسال المستندات المطلوبة خلال 15 يومًا.

موعد صرف حساب المواطن دفعة نوفمبر

من الجدير بالذكر أن رواتب المستفيدين من حساب المواطن لدفعة شهر ديسمبر 2026 من المقرر أن يتم صرفها في يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 من الشهر؛ حيث إنه لم تتم الإشارة إلى أنه سيتم تغيير موعد الصرف سواءً بالتبكير أو التأخير.