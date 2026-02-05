المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء

- 1/2
أصدر بنك السودان المركزي توجيهات رسمية لبنك الخرطوم، قضت بإيقاف خصم أي مبالغ من حسابات العملاء تحت مسمى مساهمات أو رسوم صندوق ضمان الودائع، سواء من الحسابات الجارية أو الادخارية.
وشدد المركزي على ضرورة إرجاع كافة المبالغ التي تم خصمها مسبقاً لهذا الغرض، مؤكداً أن العميل لا يتحمل أي التزام مباشر يخص صندوق ضمان الودائع، وأنه لا يجوز تحميل المودعين أي رسوم أو استقطاعات من أرصدتهم مقابل ذلك.
ويأتي هذا التوجيه لضمان حماية حقوق العملاء والتزام المصارف بالضوابط المنظمة لعمل القطاع المصرفي في البلاد.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
