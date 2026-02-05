شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يفاجئ مقدم البرنامج: (زوجت أبني وعمره 12 سنة فقط لأنني كنت أحب النساء)

فاجأ رجل سوداني, مقدم برنامج استضافه عبر إحدى برامج “البودكاست”, بحديثه عن فوائد الزواج في سن مبكرة خصوصاً بالنسبة للرجال.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد الرجل أنه قام بتزويج ابنه الصغير الذي كان يبلغ وقتها 12 عام فقط من فتاة أكبر منه بسنة.

واعترف الرجل بحبه للنساء منذ أن كان في العاشرة من عمره, لذلك قام بتزويج الإبن في هذه السنة المبكرة حتى لا يقع في الخطأ, وسعى لتزويجه بعدما علم برغبة إبنه في الزواج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)