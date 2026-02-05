- 1/2
- 2/2
فاجأ رجل سوداني, مقدم برنامج استضافه عبر إحدى برامج “البودكاست”, بحديثه عن فوائد الزواج في سن مبكرة خصوصاً بالنسبة للرجال.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد الرجل أنه قام بتزويج ابنه الصغير الذي كان يبلغ وقتها 12 عام فقط من فتاة أكبر منه بسنة.
واعترف الرجل بحبه للنساء منذ أن كان في العاشرة من عمره, لذلك قام بتزويج الإبن في هذه السنة المبكرة حتى لا يقع في الخطأ, وسعى لتزويجه بعدما علم برغبة إبنه في الزواج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يفاجئ مقدم البرنامج: (زوجت أبني وعمره 12 سنة فقط لأنني كنت أحب النساء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.