بالفيديو.. مذيعة مصرية للفنانة الحسناء “مونيكا”: (سودانية إزاي و انتي ما شاء الله قمر) والمطربة ترد عليها وتحرجها وتثير إعجاب الجمهور السوداني

أثارت مذيعة مصرية, غضب الجمهور السوداني, على مواقع التواصل الاجتماعي, خلال استضافتها المطربة السودانية, الحسناء مونيكا روبرت. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد بدأت المذيعة الأسئلة على المطربة, حول جنسياتها وأصولها المختلفة السودانية, والمصرية, والإيطالية. وقالت موجهة حديثها لمونيكا روبرت: (سودانية إزاي و انتي ما شاء الله قمر), لترد عليها المطربة الحسناء وتؤكد لها أن أغلب السودانيات “قمرات”. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أحرجت مونيكا, المذيعة بردها القوي الذي نال إعجاب واستحسان جمهور مواقع التواصل بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

