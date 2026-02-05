شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني: (أنا عارفة لو جاني الموت في المسرح معناها سوء خاتمة وقاعدة أدعي الله يهديني من الغناء)

كشفت الفنانة السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, عن نيتها في ترك الغناء واعتزاله على أمل أن يرزقها الله بعمل آخر تستطيع العيش به.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت ملكة الدلوكة, في حوار مع الصحفي محمد الطيب الأمين, أنها دائماً ما تفكر في إعتزال الغناء بعد تحريم الشيوخ للموسيقى.

وقالت أنها تحافظ على صلواتها وتبتعد عن معصية الله, وأضافت: (أنا عارفة لو جاني الموت في المسرح معناها سوء خاتمة وقاعدة أدعي الله يهديني من الغناء).

محمد عثمان _ النيلين