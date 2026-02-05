أردوغان يغادر الرياض متوجهاً إلى مصر

القاهرة - كتب محمد نسيم - غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، العاصمة السعودية الرياض متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية، وذلك بعد اختتام سلسلة من اللقاءات الرسمية التي أجراها خلال زيارته للمملكة.

وكان في وداع الرئيس التركي لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر، بالإضافة إلى السفير التركي لدى الرياض أمر الله إيشلر.

تفاصيل الزيارة والوفد المرافق

وكان الرئيس أردوغان قد وصل إلى الرياض ظهر أمس الثلاثاء في زيارة رسمية، رافقه خلالها وفد رفيع المستوى يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين الأتراك، من بينهم:

وزراء السيادة: هاكان فيدان (الخارجية)، ويشار غولر (الدفاع)، ومحمد شيمشك (المالية).

الوزراء الفنيون: ألب أرسلان بيرقدار (الطاقة)، ومحمد فاتح قاجر (الصناعة)، وكمال مميش أوغلو (الصحة).

مسؤولون آخرون: وزراء الشباب والرياضة، والأسرة، بالإضافة إلى رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران، ومستشار الشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.

تأتي هذه المغادرة لتمثل محطة انتقالية في جولة الرئيس التركي الإقليمية، حيث يتطلع المراقبون إلى نتائج مباحثاته المرتقبة في القاهرة.

