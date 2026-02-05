مفوضة العون الإنساني تلتقي وفد الخبراء الأممي الخاص بدارفور

اكدت مفوضة العون الإنساني سلوى ادم بنية التزام الحكومة الكامل ومسؤليتها بحماية المواطنيين وتوصيل الإغاثة لهم في اى موقع كان.

وقالت أن أكبر تحدي يواجه المدنيين في مناطق تواجد المليشيا المتمردة هو عمليات الاختطاف والزج بهم في السجون وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

والتقت سلوى الاربعاء وفد مجموعة الخبراء الخاص بدارفور والقرار الاممي رقم1591.

واشارت إلى تنوير الوفد بمساهمات الحكومة والتسهيلات التي تقدمها للمنظمات الإنسانية خاصة فيما يلي التأشيرات وعملية تسهيل ممرات لاغاثة المواطنيين كافة سواء كان في مناطق تواجد المليشيا أو غيره وإن الأمر يعد من مسؤوليات الدولة .

وشددت علي ضرورة احترام السيادة الوطنية ونوهت إلى أنهم نقلوا للوفد الأممي التحديات التي تواجه العمل الإنساني وعرقلة وصول الإغاثة من قبل المليشيا المتمردة إضافة لاستخدامها التجويع كسلاح ضد المدنيين وقيامها بتغيير مسارات شاحنات الإغاثة وتوجيهها إلى مناطق معينة دون وجهتها المقررة لها.

واضافت أن الحكومة السودانية باتت لاتعتمد على المنح والدعومات الخارجية بسبب قلتها وعدم كفايتها لإنجاز المشروعات المتعلقة بالعمل الإنساني وأنها أثرت على نفسها بشراء المواد الغذائية وتساعد في ترحيل الإغاثة للمحتاجين.