بالصورة والفيديو.. وزيرة “اللهلبة” و “الترفيه” في السودان تدعو المواطنين للعودة إلى حضن الوطن وتعمير المنطقة “أكس” بالزهور والورود

دعت حسناء سودانية, عبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي, مواطنيها للعودة إلى السودان, وتعميره. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ناشدت الحسناء, التي عرفت نفسها على أنها وزيرة “اللهلبة والترفيه”, أبناء شعبها بالتماسك وأن يكونوا يد واحدة. وزيرة “اللهلبة”, ظهرت في أحد الأماكن الجميلة خارج السودان, وطالبت بالمساهمة في تطوير المنطقة “أكس” شارع النيل بالخرطوم, حتى تصبح مثل هذا المكان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

