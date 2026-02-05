كلاسيكو الأرض لحظة بلحظة .. مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والآسيوية صوب ملعب “الأول بارك” بالعاصمة الرياض، حيث يستضيف نادي النصر غريمه التقليدي الاتحاد في “كلاسيكو” ناري ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي (موسم 2025-2026). تأتي هذه القمة في وقت يشتعل فيه صراع الصدارة، حيث لا بديل للنصر عن الفوز لمواصلة مطاردة الهلال، بينما يسعى “العميد” لتأكيد صحوته تحت قيادة مدربه الجديد.

موقف الفريقين: صراع الصدارة وطموح العودة

النصر (الوصيف): يدخل “العالمي” اللقاء برصيد 46 نقطة، محتلاً المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة خلف الهلال المتصدر. ويسعى رفاق كريستيانو رونالدو لاستغلال أي تعثر للزعيم للانقضاض على القمة.

الاتحاد (حامل اللقب): يحتل “العميد” المركز السادس برصيد 34 نقطة. ورغم رحيل نجوم بارزين مثل بنزيما وكانتي، إلا أن الفريق يعول على صفقاته الشتوية الجديدة، وعلى رأسها المغربي يوسف النصيري والفرنسي الشاب جورجيس إيلينكيليا، الملقب بـ “مبابي الجديد”.

كواليس المعسكرين: عودة الدون وشكوك الإصابات

شهدت تدريبات النصر عودة الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد غياب قصير، مما أعطى دفعة معنوية كبيرة للفريق. في المقابل، يواجه المدرب جورجي جيسوس صداعاً بسبب الشكوك حول جاهزية كينغسلي كومان ومارسيلو بروزوفيتش، وهو ما قد يجبره على إجراء تعديلات اضطرارية في التشكيل.

بطاقة المباراة ومعلومات البث

الحدث التفاصيل المباراة النصر × الاتحاد البطولة دوري روشن السعودي – الجولة 21 التاريخ الجمعة، 6 فبراير 2026 الملعب استاد الأول بارك (الرياض) القنوات الناقلة شبكة قنوات “ثمانية” (الناقل الجديد) المعلق فهد العتيبي

مواقيت الانطلاق:

7:30 م: بتوقيت القاهرة.

8:30 م: بتوقيت مكة المكرمة.

9:30 م: بتوقيت أبوظبي.

التشكيل المتوقع للقمة

تشكيل النصر (4-2-3-1):

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إينيغو مارتينيز، سعد الناصر.

الوسط: ساديو ماني، أنجيلو، الحسن، أيمن يحيى.

الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الاتحاد (4-3-3):

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ميتاي.

الوسط: فابينيو، حسام عوار، محمدو دومبيا.

الهجوم: موسى ديابي، يوسف النصيري، روجر فيرنانديز.