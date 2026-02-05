الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-02-2026

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-05 16:21PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) تعميق خسائره على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم 67,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.

