مدينة المعرفة السعودية تعلن ترسية عقد تنفيذ 4 أبراج سكنية ضمن مشروع العلياء بقيمة 282 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها للصكوك الدولية، بهدف تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تنتهي فترة الطرح بتاريخ 16 يناير 2026، وهو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

كما لفتت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة ألف دولار.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد مدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق، ومن الممكن أن تُسترَد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

وبينت الشركة أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي فئة المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وقالت إنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما تُعدّل من وقت لآخر.

وعينت الشركة كلا من شركة جي بي مورغان، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وبنك ستاندرد تشارترد، والراجحي المالية، وشركة الانماء المالية، وبنك الصين، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وإنتيسا ساو باولو، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك إس إم بي سي، وشركة الأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت أمس الأربعاء، عن اعتزامها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت، لطرح صكوك مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، وفقاً لظروف السوق، وذلك بموجب برنامجها للصكوك الدولية.