تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 27-02-2026

يتراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولات تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، محاولاً التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما أدى به إلى أن يمحو مكاسبه المبكرة، في ظل تداولاته بمحاذاة خ طميل فرعي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يعزز من فرص صعود الزوج في الفترة المقبلة.