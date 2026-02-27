«النقل المتكامل» يُطلق أول تجربة إقليمية لتشغيل الشاحنات ذاتية القيادة في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مشروعاً تجريبياً لتشغيل الشاحنات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة «أوتوتيك» العالمية المتخصّصة في تطوير أنظمة المركبات ذاتية القيادة، وشركة موانئ أبوظبي، ضمن مناطق خليفة الاقتصادية - أبوظبي «كيزاد».

ويُعد المشروع الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تشغيل الشاحنات ذاتية القيادة لأغراض النقل اللوجستي والبضائع، بما يعكس توسع تطبيقات أنظمة النقل الذكي لتشمل مختلف قطاعات الحركة والنقل الحديثة. ويهدف المشروع إلى تقييم تشغيل الشاحنات ذاتية القيادة داخل بيئة صناعية ولوجستية محددة، حيث تم تنفيذ الرحلات التجريبية على مسارات مخصّصة داخل مناطق كيزاد، وفق أطر تنظيمية ومعايير تشغيلية معتمدة تضمن أعلى مستويات السلامة والجودة التشغيلية. وخلال عام 2025، عملت الشركة المطوّرة، تحت إشراف مركز النقل المتكامل، على مواءمة أنظمة القيادة الذاتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع متطلبات الطرق المحلية واحتياجات النقل اللوجستي، لضمان تنفيذ الرحلات بكفاءة عالية وانسيابية تشغيلية، مع الالتزام بمعايير السلامة العالمية واختبار جاهزية التقنية للتشغيل في بيئات واقعية. ويأتي المشروع ضمن جهود مركز النقل المتكامل لتعزيز منظومة النقل الذكي والذاتي في الإمارة، وتطوير حلول مبتكرة تخدم سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، بما يرفع كفاءة نقل البضائع ويحسن الأداء التشغيلي، تمهيداً للانتقال إلى التشغيل التجاري لخدمات النقل ذاتية القيادة. وأكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن المشروع يمثل خطوة تنظيمية مهمة ضمن مسيرة تطوير منظومة التنقل الذكي في إمارة أبوظبي، ويعكس توجه المركز نحو توسيع نطاق تطبيقات الأنظمة ذاتية القيادة لتشمل قطاع نقل البضائع والخدمات اللوجستية إلى جانب نقل الركاب. وأوضح أن المركز يحرص من خلال هذه التجارب على تقييم الحلول التقنية ضمن بيئات تشغيلية آمنة ومنظمة، بما يسهم في بناء سياسات وتشريعات مستقبلية قائمة على بيانات وتجارب ميدانية فعلية. وأضاف أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل ودعم تنافسية القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في تبني حلول النقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.