قرار غير متوقّع من الابن الأكبر لـ أنجلينا جولي وبراد بيت… اقرأوا التفاصيل

دبي - فريق التحرير: بعد مرور عشر سنوات على انفصال الثنائي الشهير أنجلينا جولي وبراد بيت، اتخذ ابنهما مادوكس خطوة رسمية بإسقاط لقب “بيت” (Pitt) من اسمه في شارة النهاية والملاحظات الإنتاجية لأحدث أعماله، ليبدأ بذلك فصلاً جديداً في حياته المهنية.

في هذا السياق، أفادت مجلة “بيبول” أن الشاب البالغ من العمر أربعة وعشرين عاماً، والذي وُلد باسم “مادوكس شيفان جولي-بيت”، ظهر اسمه في تتر فيلمه الجديد “Couture” (كوتور) باسم “مادوكس جولي” فقط، حيث عمل مادوكس كمساعد مخرج في هذا المشروع.

ولم يقتصر التغيير على شارة الفيلم فحسب، بل شمل أيضاً الملاحظات الإنتاجية التي وُزّعت على الصحفيين في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في سبتمبر ٢٠٢٥.

بدأ عرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في الثامن عشر من فبراير ٢٠٢٦. الفيلم من بطولة أنجلينا جولي، وهي مخرجة أميركية تسافر إلى باريس لإنتاج فيديو لحدث أزياء رفيع المستوى فتُشخَّص إصابتها بسرطان الثدي قبيل رحلتها إلى باريس.

يُذكر أن مادوكس ليس الوحيد من بين الأبناء الستة (باكس، زهرة، شيلوه، والتوأم نوكس وفيفيان) الذي قرر الابتعاد عن لقب والده. فقد قدمت شقيقته زهرة، عام ٢٠٢٣، نفسها باسم “زهرة مارلي جولي” أثناء انضمامها إلى نادي “ألفا كابا ألفا” في كلية سبلمان.

أما فيفيان، فظهر اسمها “فيفيان جولي” في برنامج المسرحية الموسيقية The Outsiders على مسرح برودواي عام ٢٠٢٤.

ومن جهتها، كانت شيلوه الأكثر حزماً، إذ قدمت أوراقاً رسمية إلى المحكمة لتغيير اسمها إلى “شيلوه جولي” في عيد ميلادها الثامن عشر (مايو ٢٠٢٤)، وحصلت على الموافقة الرسمية في أغسطس من العام نفسه.

ومن المثير للاهتمام أن هذا التوجه ليس غريباً على الوالدَين نفسيهما؛ فأنجلينا جولي وُلدت باسم “أنجلينا جولي فويت”، لكنها تخلّت عن لقب والدها، جون فويت، واستخدمت اسمها الأوسط لقباً لها. كما أن براد بيت (واسمه القانوني ويليام برادلي بيت) اختار استخدام اسمه الأوسط “براد” اسماً فنياً.

وعلى الرغم من عمل الأبناء خلف الكواليس، أكدت أنجلينا سابقاً أنهم لا يميلون إلى التمثيل أو الأضواء، قائلة: “ليس لديهم أدنى رغبة في الظهور على الشاشة… إنهم حقاً لا يحبون أي جزء يتعلق بالشهرة”.