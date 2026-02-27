خروج فيلم أسد لـ محمد رمضان من خريطة أفلام عيد الفطر 2026

شهد فيلم "أسد"، بطولة الفنان محمد رمضان، تأجيلاً جديداً؛ ليخرج من خريطة أفلام عيد الفطر 2026 في السعودية بشكلٍ رسمي، بعدما كان مُقرراً طرحه يوم 19 مارس المُقبل؛ حيث يُعَد واحداً من أبرز الأفلام المُرتقب طرحها في صالات السينما خلال 2026.

موعد طرح فيلم "أسد" في السعودية

وانضم فيلم محمد رمضان الجديد "أسد" إلى خريطة أفلام عيد الأضحى 2026؛ حيث سيُطرح مُبكراً قبل انطلاق الموسم بأسبوعٍ كامل، وتحديداً سيتم إطلاقه تجارياً اعتباراً من يوم 21 مايو المقبل، ومن المتوقع أنّ يحظى بإقبالٍ جماهيري كبير، وكذلك المنافسة على صدارة شباك التذاكر السعودي.

قصة فيلم "أسد"

وتدور أحداث فيلم "أسد" في مصر خلال القرن التاسع عشر؛ حيث تتكشف ملحمة "أسد" وهو عبدٌ يحمل في أعماق نفسه تحدياً عنيداً؛ إذ تشتعل الدراما عندما يزدهر حبٌّ محرمٌ وسريٌّ بينه وبين امرأةٍ حرة، معلناً بذلك الحرب على نظام المجتمع بأكمله. لكن الصراع يتجاوز الحب والتمرد على الأعراف عندما يُسلب "أسد" أعز ما يملك. ويتحول تحديه الصامت إلى غضب عارم. يقود "أسد" في مواجهةٍ ضاريةٍ وشجاعةٍ لا رجعة فيها؛ حيث يعتمد مصير حرية فريقه على صموده.

أبطال فيلم "أسد"

ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد رمضان نخبة من الفنانين، أبرزهم: ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، كامل الباشا. بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب. والعمل تأليف محمد وشيرين وخالد دياب. إخراج محمد دياب.

