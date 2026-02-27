بالصور: ألينا بوز تفيض رومانسية في احتفال خاص بعيد ميلاد زوجها

دبي - فريق التحرير: خطفت الممثلة التركية ألينا بوز الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مجموعة من الصور الرومانسية للاحتفال بعيد ميلاد زوجها المنتج ورجل الأعمال أوموت إيفيرجين.

بهذه المناسبة، نشرت بطلة مسلسل “لا تترك يدي” صورة تجمعها بزوجها أمام إطلالة بحرية ساحرة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “كل ركن في العالم جميل معك.. عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، وإلى أجمل الرحلات معاً”.

كما شاركت عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستغرام” لقطات عفوية من لحظة إطفاء شموع كعكة الميلاد، حيث ظهر الثنائي في غاية السعادة والانسجام.

وشهد المنشور تفاعلاً واسعاً من جمهور ألينا وزملائها في الوسط الفني، حيث حصدت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات التي تمنت للثنائي حياة مليئة بالحب والاستقرار.

ويُعد هذا الاحتفال جزءاً من سلسلة اللحظات السعيدة التي يشاركها الثنائي منذ زواجهما المفاجئ في أواخر عام ٢٠٢٣، والذي أقيم في حفل فخم على متن سفينة بمضيق البوسفور.

يُذكر أن ألينا بوز تصدرت العناوين مؤخراً ليس فقط بعلاقتها العاطفية، بل أيضاً بجمالها وأدائها المتميز في الدراما التركية، بينما يُعرف أوموت إيفيرجين بكونه أحد أبرز الأسماء في عالم الإنتاج السينمائي في تركيا، وله علاقات واسعة في الوسط الفني.