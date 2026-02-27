مي عز الدين في العناية المركّزة… وزوجها يطلب الدعاء

دبي - فريق التحرير: أثار أحمد تيمور، زوج الممثلة المصرية مي عز الدين، موجة واسعة من القلق والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن تدهور مفاجئ في حالتها الصحية استدعى نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وفي التفاصيل، أعلن تيمور، عبر خاصية “القصص” على حسابه في “إنستغرام”، أنّ مي كانت تعاني من وعكة صحية بدأت قبل نحو أسبوعين من حلول شهر رمضان، إلا أنّ حالتها تطورت ما استدعى دخولها المستشفى منذ أسبوع كامل.

وأشار إلى أنها خضعت لعملية جراحية، وهي ترقد حالياً في العناية المركزة، متمنياً من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح طبيعة الجراحة التي خضعت لها مي أو الأسباب الدقيقة لدخولها العناية المركزة، ما فتح باب التكهنات، وسط سيل من الدعوات والدعم من زملائها في الوسط الفني وجمهورها الذي صُدم بالخبر.

يُذكر أنّ مي عز الدين كانت قد فاجأت جمهورها بدخول القفص الذهبي في شهر نوفمبر الماضي، لتبدأ فصلاً جديداً من حياتها.