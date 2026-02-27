الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يعود للسلبية-توقعات اليوم 27-2-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الباوند مقابل الين يعود للسلبية-توقعات اليوم 27-2-2026 1/2
  • سعر الباوند مقابل الين يعود للسلبية-توقعات اليوم 27-2-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يعود للسلبية-توقعات اليوم 27-2-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-27 07:57AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استأنف سعر النحاس المحاولات الصاعدة لنلاحظ تذبذبه حاليا فوق الحاجز المتمركز عند 5.9700$ معلنا عن استعداده لتشكيل موجات صاعدة جديدة خلال الفترة القريبة, نود التنويه إلى أهمية تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق هذا الحاجز ليدعم ذلك فرص اندفاعه نحو المحطات الإيجابية والتي قد تبدأ من 6.1200$ و6.2400$ على التوالي.

 

أما عودة السعر للتذبذب دون 5.9700$ فإن ذلك سيجبره على تأجيل الاندفاع الصاعد مع توفر فرصة لتشكيل موجات تصحيحية سلبية ليستهدف من خلالها لمستوى 5.8200$ و5.7500$ قبل أي محاولة للوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9000$ و 6.1200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا