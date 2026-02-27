سعر اليورو مقابل الين يبدأ بالهبوط-توقعات اليوم 27-2-2026

نجح سعر البلاتين خلال تداولات يوم أمس باختبار الدعم المستقر عند 2245.00$ ليستقبل بذلك عزم إيجابي جديد لنلاحظ تشكيله لمجددا لموجات صاعدة قوية مسجلا بذلك العديد من المكاسب باستقراره حاليا عند 2405.00$.

اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي سيسهل مهمة اندفاع السعر قريبا نحو 2465.00$ والذي يشكل هدف رئيسي ثاني للتداولات الحالية, نود التنويه إلى أن استئناف الارتفاع مجددا يحتاج من السعر اختراق العائق المستقر قرب 2515.00$ والثبات أعلاه ليعزز فرص الوصول نحو محطات إيجابية جديدة خلال الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2275.00$ و 2470.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع