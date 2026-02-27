سعر الغاز الطبيعي يؤكد الكسر-توقعات اليوم 27-2-2026

أكد سعر الغاز كسره للدعم المتمركز عند 3.000$ لنلاحظ تقديمه لعدة إغلاقات سلبية ادناه ليبدأ بالتفاعل مع سلبية المؤشرات بتسلله نحو الهدف السلبي الأول المستقر قرب 2.810$.

لا مفر حاليا أمام السعر من تكبد المزيد من الخسائر لنبقى بانتظار هبوطه قريبا نحو الهدف التالي المتمركز عند 2.640$, أما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيل اندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى 3.450$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.640$ و 3.000$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض