سعر الغاز الطبيعي يؤكد الكسر-توقعات اليوم 27-2-2026

2026-02-27 07:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر الغاز كسره للدعم المتمركز عند 3.000$ لنلاحظ تقديمه لعدة إغلاقات سلبية ادناه ليبدأ بالتفاعل مع سلبية المؤشرات بتسلله نحو الهدف السلبي الأول المستقر قرب 2.810$.

 

لا مفر حاليا أمام السعر من تكبد المزيد من الخسائر لنبقى بانتظار هبوطه قريبا نحو الهدف التالي المتمركز عند 2.640$, أما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيل اندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى 3.450$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.640$ و 3.000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

