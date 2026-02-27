شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يؤكد الكسر-توقعات اليوم 27-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-27 07:56AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر الغاز كسره للدعم المتمركز عند 3.000$ لنلاحظ تقديمه لعدة إغلاقات سلبية ادناه ليبدأ بالتفاعل مع سلبية المؤشرات بتسلله نحو الهدف السلبي الأول المستقر قرب 2.810$.
لا مفر حاليا أمام السعر من تكبد المزيد من الخسائر لنبقى بانتظار هبوطه قريبا نحو الهدف التالي المتمركز عند 2.640$, أما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيل اندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى 3.450$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.640$ و 3.000$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض