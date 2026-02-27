انت الان تتابع خبر هيكل وظيفي موحد في العراق هذا العام: تقييم اداء الموظفين وتحديد الواجبات والمؤهلات بدقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم المجلس فاضل الغراوي إن "المرحلة الراهنة تتطلب اعتماد مقاربات حديثة في إدارة الموارد البشرية الحكومية"، مشيرا الى انه في إطار جهود تعزيز التكامل المؤسسي وتنظيم شؤون الوظيفة العامة بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح الإداري وتحديث البنية المؤسسية وضع المجلس خطة لعام 2026 تتضمن إعداد هيكل وظيفي موحد يستند إلى معايير مهنية واضحة، مع وضع أوصاف وظيفية تحدد الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة ومسارات التطور الوظيفي، بهدف إنهاء حالات التداخل والازدواجية في العناوين والمهام".



وأكد "تشكيل فرق وزارية ميدانية برئاسة رئيس وأعضاء المجلس، وبمشاركة كوادر فنية وإدارية، لزيارة الوزارات والمؤسسات والمحافظات، وعقد اجتماعات مباشرة مع القيادات الإدارية والدوائر المختصة، لتوحيد الرؤى وتشخيص التحديات ووضع آليات تطبيق عملية للهيكل الوظيفي الموحد"، بحسب وكالة الانباء العراقية الحكومية.

وأشار إلى أن "هذه الخطوة ستتكامل مع محاور أخرى تشمل تطوير برامج التدريب والتأهيل وفق الاحتياجات الفعلية، واعتماد نظام علمي لتقييم الأداء قائم على مؤشرات موضوعية، وتعزيز تخطيط الموارد البشرية على المستوى الوطني، وتسريع إجراءات التحول الرقمي في إدارة شؤون الوظيفة العامة، إضافة إلى مواءمة السياسات الإدارية مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة"، مؤكداً أن "توحيد الهيكل الوظيفي واعتماد الوصف الدقيق للوظائف يمثلان حجر الأساس في بناء جهاز إداري مهني قادر على مواكبة متطلبات التنمية ودعم تنفيذ البرنامج الحكومي بكفاءة واستدامة".

