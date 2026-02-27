ميادة الحناوي في صدارة الترند بعد انتشار صور لها ظهرت من خلالها بملامح مشرقة

تصدرت النجمة السورية ميادة الحناوي منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار صور لها ظهرت من خلالها بملامح مشرقة ، بعيداً عن عمرها الحقيقي، لتلفت الانظار نحوها بهذا الظهور.

وانقسمت آراء الجمهور حول سر اطلالة ميادة الحناوي، منهم من رجح أن سر اشراقتها الشبابية تكمن في عمليات التجميل، بينما رأي أخرون أن سبب ذلك هى الفلاتر الرقمية التي تغير من الشكل والهيئة بحيث تجعلها في في مرحلة شبابية.

ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ميادة بمظهر شبابي، إذ ظهرت مؤخراً برفقة الإعلامية بوسي شلبي في إحدى المناسبات، وخطفت ميادة الأنظار بإطلالة مميزة كشف عن جمالها ورشاقتها

وظهرت ميادة في الحفل وهي ترتدي فستان أسود مميز كشف عن رشاقتها وخسارتها للكثير من الوزن الزائد، وبدت خلال الفيديو بشكلٍ أصغر من عمرها الحقيقي. وخلال الفيديو ظهرت ميادة وهي تلتقي العديد من النجوم والمشاهير اللذين رحبوا بها وأبدوا إعجابهم بتواجدها في الحفل.

تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع هذا المقطع وأبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها، وقال البعض أنها أصبحت تشبه الفنانة نبيلة عبيد بشكلٍ كبير، وطالبوها بالظهور في العديد من الحفلات والمناسبات.

جدير بالذكر ، أن ميادة الحناوي، كانت قد تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد حفلها الذي أقيم في بيروت في نوفمبر الماضي، حيث انتشرت بعد الحفل عدد من الفيديوهات من حفل ميادة أدعى متداوليها أنها استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي في تعديل صوتها، وأن الصوت الذي غنت به ليس صوتها الحقيقي.

وفي سياق متصل، ردت أيضاً ميادة الحناوي من خلال تصريحات صحفية على هذه الفيديوهات التي تهكمت على صوتها قائلة: "كانت حفلة بيروت من أروع ما يكون وحتى البث كان مباشر. والجمهور اللي كان موجود ومتفاعل. كانت من أروع الحفلات التي قدمتها في الحقيقة".

وتابعت ميادة: "ومع ذلك الفيديوهات التي انتشرت من حفلة قديمة أحيتها عام 2021، وكان في كورونا وكنت متعبة وعندي التهاب في القصبة الهوائية وحرارة شديدة ورشح، ولا أعرف لماذا تم نشرها، وطبعًا الحاقدين هما اللي نشروها".

وأكملت ميادة معبرة عن استيائها من مطالبة البعض باعتزالها الغناء بعد تداول هذه الفيديوهات: "اليوم الذي أشعر فيه أنني لم أعد أستطيع العطاء، سأجلس في بيتي من تلقاء نفسي طالما أنا بقمة عطائي ونشاطي والحمد لله عندي القوة والصحة لأقف على المسرح، فأنا هكمل ومحدش يقولي اعتزال".

