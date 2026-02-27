شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تحقيق سابع مكسب شهري على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •تراجع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع ،على وشك تحقيق سابع مكسب شهري على التوالي ،بفضل الإقبال على شراء المعدن كملاذ آمن ،و بدعم تراجع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



رغم تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل، تنتظر الأسواق ظهور المزيد من الأدلة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية على مدار هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى (5,200.61$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (5,184.78$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (5,167.10$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.4% ،في ثاني مكسب يومي على التوالي،لتقترب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 5,249.88 دولاراً للأونصة.



التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات فبراير، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 6.25% ،على وشك تحقيق سابع مكسب شهري على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب شهرية في عامين.



•يعاذ المكسب الشهري الجديد إلى استمرار إقبال البنوك والمؤسسات والأفراد على شراء المعدن الثمين كأفضل استثمار بديل ،في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية ،بالإضافة إلى تجدد مخاوف الأصول الأمريكية بسبب سياسيات ترامب المتقلبة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ،عاكساً تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا التراجع في ظل هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بسبب تزايد الطلب على الأصول الآمنة فى ظل تجدد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي تحت وطأة الحروب التجارية المحتملة.



أدى خطاب الاتحاد للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى الكونغرس إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، حيث لم يتضمن تطمينات كافية بشأن استقرار السياسة التجارية بعد حكم المحكمة العليا ببطلان الرسوم السابقة.



وصرح الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون جرير" يوم الأربعاء بأن معدلات الرسوم الجمركية على بعض الدول سترتفع إلى 15% أو أكثر مقارنة بنسبة الـ 10% التي فُرضت مؤخراً، دون أن يحدد شركاء تجاريين بعينهم أو يدلي بمزيد من التفاصيل.



الفائدة الأمريكية

•صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس ، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير إلى أن سوق العمل قد "استقرّ" بعد أدائه الضعيف في عام 2025.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس مستقر عند 96% ،و تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 4%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قالت سوني كوماري، محللة الأسواق في بنك إيه إن زد: هناك عاملان يدعمان الذهب. أولهما حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية السائدة في السوق حاليًا، وثانيهما الوضع بين إيران والولايات المتحدة.



وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في أكس أس.كوم:لم تُسفر الجولات الأخيرة من المحادثات الأمريكية الإيرانية عن نتيجة واضحة، مما أبقى على المخاطر الجيوسياسية قائمة دون تصعيد.



وأضافت تران : ساهم ذلك في الحفاظ على مستويات الذهب المرتفعة، على الرغم من أنه لم يُوفر بعد الزخم الكافي لتأسيس اتجاه صعودي مستدام.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ارتفعت يوم الخميس بنحو 0.28 طن متري،فى رابع زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,097.90 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 26 أبريل 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يختبر صبر المتداولين والمؤشرات تميل للإيجابية - توقعات اليوم – 26-02-2026