تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 27-02-2026

يستمر سعر الذهب (GOLD) في حركته الجانبية المتذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما شكل عقبة أمام تعافي السعر بالمدى اللحظي.