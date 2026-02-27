مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية بالمستشفى

أعلن أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية استلزمت بقائها تحت المراقبة الطبية، وهو ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة حاليًا. وأوضح زوجها أن مي عز الدين دخلت المستشفى قبل أسبوع، مؤكداً أن جمهورها ومحبيها يتمنون لها الشفاء العاجل، خاصة وأنها كانت تعاني من وعكة صحية منذ أسبوعين قبل حلول شهر رمضان.

بدأت مي عز الدين مسيرتها الفنية في السينما عام 2001 عبر فيلم "رحلة حب" بإشراف المخرج منير راضي، لتتوالى بعدها أعمالها بين السينما والتلفزيون. وحققت نجاحًا واسعًا بمسلسلات مثل "موعد مع الشهرة"، و"أين قلبي"، قبل أن تعود إلى السينما بأفلام مثل "كلم ماما".

شهدت مسيرتها الفنية محطات بارزة مثل فيلم "بوحة" مع الفنان محمد سعد، وسلسلة أفلام "عمر وسلمى" مع تامر حسني بين عامي 2007 و2012. كما شاركت مي عز الدين في عدد كبير من الأعمال الناجحة الأخرى، أبرزها "حبيبي نائما"، "اللمبي 8 جيجا"، "جيم أوفر"، "الحقيقة والسراب"، "لقاء على الهواء"، "راجل وست ستات"، "قضية صفية"، "دلع البنات"، و"خيط حرير"، بالإضافة إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية متنوعة تركت بصمة في مشوارها الفني.

