بعد عشرين سنة زواج… بينك تواجه خبر الانفصال بطريقة صادمة

دبي - فريق التحرير: نفت الفنانة “بينك” إشاعة انفصالها عن زوجها كيري هيرت بعد عشرين عاماً من الزواج، وذلك في مقطع فيديو غريب نشرته عبر حسابها على إنستغرام.

وكانت مجلة “بيبول” قد أفادت بأن المغنية البالغة من العمر ٤٦ عاماً ونجم الموتوكروس البالغ ٥٠ عاماً قد انفصلا للمرة الثانية، إلا أن بينك سارعت إلى نفي هذه المزاعم، مهاجمةً ما وصفته بـ”الأخبار الزائفة”، وداعية الجمهور إلى الاهتمام بملفات أكثر أهمية.

وقالت في الفيديو: “وأنا في طريقي لاحتساء بيرة، تم إخباري للتو بأنني انفصلت عن زوجي. شكراً لإعلامي. هل تودون أيضاً إخبار أطفالي؟ ابنتي البالغة ١٤ عاماً وابني البالغ تسع سنوات لا يعلمان بذلك أيضاً. أم تودون التحدث عن أخبار حقيقية؟ هل تريدون الحديث عن ملفات إبستين؟ أو عن العنصرية الممنهجة؟ أو كراهية النساء في الرياضة؟ هل تريدون الحديث عن إنجازاتي أم فقط عن نهايتي المزعومة؟ إنها أخبار كاذبة وغير صحيحة. أحبكم جميعاً. الله معكم.”

وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: “كما أقول دائماً، إذا لم تسمعوها مني، فلا تصدقوا الضجة. لكن ترقبوا! من يدري ما الذي قد يحدث لاحقاً؟!”

من جهتها، تواصلت صحيفة “ديلي ميل” مع ممثلي الطرفين للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن.

وكان الثنائي قد تزوّج في كوستاريكا في يناير ٢٠٠٦، ولديهما طفلان: ابنتهما ويلو سايج (١٤ عاماً) وابنهما جايمسون مون (٩ أعوام).

وآخر ظهور علني لهما كان في سبتمبر الماضي في مدينة نيويورك، حيث بدوا متوترين ولم يكونا يرتديان خاتمي الزواج.

وجاءت شائعات الانفصال بعد أسابيع قليلة من ذكرى زواجهما في يناير، والتي لم تُعلّق عليها بينك علناً هذا العام، على عكس العام الماضي حين نشرت رسالة مؤثرة احتفالاً بالمناسبة.

ففي ٧ يناير ٢٠٢٥، شاركت صورة سيلفي لهما أثناء التزلج وسط أجواء شتوية، وكتبت حينها: “قبل ١٩ عاماً، على شاطئ في كوستاريكا، خضنا مغامرة لم نكن متأكدين حتى أننا نؤمن بها. أنا سعيدة جداً لأننا فعلنا ذلك. كنت معك مدة أطول مما كنت بدونك. كنت ثابتي الوحيد. أحببتني، وكرهتني، ثم أحببتني مجدداً. أحب قصتنا مهما كُتب عنها. إنها قاسية وحلوة في آن. شكراً لوجودك إلى جانبي طوال هذه السنوات. أحبك إلى الأبد.”