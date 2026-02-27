سنار تتسلم دعماً طبياً من “الإغاثة الإسلامية” ووالي الولاية يتفقد المخزون الدوائي بالولاية

تسلمت ولاية سنار الخميس كميات من الأدوية والمستهلكات الطبية المقدمة من منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، وذلك في إطار جهود تعزيز الخدمات الصحية ودعم المراكز الطبية بمختلف أنحاء الولاية.

وشهد والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد مراسم التسليم، واثنى على الدور الإنساني الذي تقوم به المنظمات لدعم القطاع الصحي بالولاية.

​إلى ذلك، أشاد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ولاية سنار الدكتور إبراهيم العوض بالدعم المتواصل الذي يقدمه المانحون والشركاء للقطاع الصحي، خاصة منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، مثمناً دورها الكبير ووقفتها في دعم المنظومة الصحية، مما يسهم في استقرار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

​من جانبها، امتدحت مفوضية العون الإنساني بالولاية جهود المنظمات الدولية والإقليمية، مؤكدة أن وقفة هذه المنظمات مع الولاية في الأوقات الحرجة تمثل نموذجاً للتكاتف الإنساني الذي يساعد في تجاوز التحديات الراهنة.

​وفي السياق ذاته، أكد مكتب منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم بولاية سنار التزام المنظمة بمواصلة برامجها الداعمة للقطاع الصحي، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن خطة المنظمة لرفع كفاءة المراكز الصحية وضمان وصول الرعاية الصحية الأساسية للمستحقين من مواطني الولاية.