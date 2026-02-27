هل فعلا شركة التداول “Jane Street” هي من تسببت في هبوط سعر البيتكوين مؤخرا؟

رفض “مات هوغان”، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “Bitwise”، الاتهامات التي تزعم أن شركة التداول “Jane Street” تقف وراء التراجع الأخير في سعر البيتكوين، مؤكدا في منشور على منصة X أن ما يحدث يمثل شتاء تقليدي للعملات الرقمية وليس هجوم منسق على السوق.

The conspiracy theories are wild. First it was Binance and then it was Wintermute and then it was an unknown offshore macro hedge fund and then it was paper bitcoin and. today it is Jane Street and next week it will be someone else.



The real reason bitcoin is down is that a… — Matt Hougan (@Matt_Hougan) February 26, 2026

تأتي تصريحاته في وقت عادت فيه دعاوى قضائية ونقاشات واسعة على وسائل التواصل لإثارة مخاوف قديمة بشأن التلاعب بالسوق، بالتزامن مع تداول سعر البيتكوين عند مستويات تقل بأكثر من 46% عن أعلى سعر تاريخي لها.

تصاعدت التكهنات بعد تقارير أفادت بأن القائم على إدارة إفلاس شركة “Terraform Labs” رفع دعوى أمام محكمة فدرالية في مانهاتن ضد “Jane Street”، متهما إياها باستخدام معلومات داخلية قبيل انهيار منظومة “Terra-Luna” في مايو 2022.

ووفقا للشكوى، سحبت “Jane Street” نحو 85 مليون وحدة من عملة “TerraUSD” من مجمع “Curve 3pool” بعد دقائق من قيام “Terraform” بسحب 150 مليون عملة، وهي خطوة تقول الدعوى إنها سرّعت الانهيار الذي محا نحو 40 مليار دولار من القيمة السوقية.

من جهتها نفت “Jane Street” هذه الاتهامات، ووصفت القضية بأنها محاولة يائسة لاسترداد الخسائر، محمّلة إدارة “Terraform” مسؤولية الفشل.

بالتوازي، زعم بعض المحللين في قطاع العملات الرقمية، من بينهم حساب “Bull Theory”، أن “Jane Street” تدير خوارزمية بيع عند الساعة العاشرة صباحا تهدف إلى الضغط على سعر البيتكوين وتحقيق أرباح من المشتقات.

كما أشار الحساب إلى أمر مؤقت صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية يتهم كيانات تابعة لـ “Jane Street” بالتلاعب بمؤشرات في أيام انتهاء العقود بين يناير 2023 ومارس 2025، مع تحقيق مكاسب غير مشروعة بالمليارات.

ولا تزال القضية قيد النظر، وقد تقدمت الشركة باستئناف ضد القرار.

رفض “هوغان” هذه السرديات، واعتبر أن النظريات المتداولة مبالغ فيها، موضحا أن تراجع سعر البيتكوين يعود إلى قيام المستثمرين بتصفية مراكز الشراء، وخفض الرافعة المالية، وإعادة توجيه رؤوس الأموال إلى فرص أخرى.

كما أعاد نشر تحليل لزميله “أندريه دراغوش” حول أداء البيتكوين منذ إطلاق صناديق ETF الفورية في يناير 2024، حيث أظهرت البيانات ضعف ملحوظ قرب منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما يناقض رواية الضغط عند العاشرة صباحا ويشير إلى أن فترات التداول خارج الولايات المتحدة هي الأكثر عرضة للتقلبات.

من جانبه، وصف الخبير الاستراتيجي “أليكس كروغر” نظرية تورط “Jane Street” بأنها سردية متداولة لكنها غير دقيقة، موضحا أن متداولي الفجوات السعرية والمشاركين المعتمدين في صناديق ETF يقومون ببساطة بإغلاق الفوارق بين الصناديق والعقود الآجلة والسوق الفورية، وهي آلية طبيعية ضمن هيكل السوق.

وأضاف أن انتشار الخطابات التشاؤمية والبحث عن متهم غالبا ما يتزامن تاريخيا مع تشكل القيعان السعرية.

بالنسبة لـ “هوغان”، التفسير أبسط من ذلك بكثير:

دورة البيتكوين الممتدة لأربع سنوات، وإعادة ضبط مستويات الرافعة المالية، وتغير أولويات المستثمرين، كافية لتفسير التراجع الحالي.

وختم بالقول إن ما نشهده هو شتاء تقليدي للعملات الرقمية، يعقبه عادة ربيع مماثل، مشيرا إلى أن الرغبة في تحميل جهة ما المسؤولية أمر مفهوم، لكن الواقع أقل إثارة مما يُروّج له.

