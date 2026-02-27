خبراء يحذرون من اضطرابات الجهاز الهضمي بسبب 4 مكملات غذائية شائعة

تلعب المكملات الغذائية دورًا مهمًا في سد نقص العناصر الغذائية الأساسية، خاصة عند عدم حصول الجسم على كفايته من الطعام، لكن ليست جميعها صديقة للجهاز الهضمي، فقد تتسبب بعض المكملات في اضطرابات مثل الغثيان، الإمساك، الإسهال أو الانتفاخ. وأبرز المكملات التي قد تؤثر على الهضم تشمل:

أولاً، فيتامين د الضروري لصحة العظام ووظائف الجهاز المناعي والتواصل العصبي، وقد يؤدي تناوله أحيانًا إلى الغثيان، القيء، فقدان الشهية أو الوزن. ولتقليل هذه الأعراض يُنصح بتناوله مع الطعام، ويفضل أن تحتوي الوجبة على الدهون لتعزيز امتصاصه، كما يمكن الحصول على فيتامين د من التعرض المعتدل للشمس.

ثانيًا، الحديد الذي يستخدم لعلاج نقصه أو فقر الدم، قد يسبب اضطرابات هضمية شائعة مثل الإمساك، الإسهال، الغازات، الغثيان، ألم المعدة، أو تغير لون البراز، خصوصًا عند الجرعات العالية. ويُنصح بتناوله مع الطعام إذا ظهرت أعراض هضمية، رغم أن امتصاصه يكون أفضل على معدة فارغة.

ثالثًا، الكالسيوم الضروري لصحة العظام وامتصاص العناصر الغذائية الأخرى، قد يؤدي إلى الانتفاخ، الإمساك، الإسهال، الغازات، الغثيان أو ألم المعدة، خصوصًا عند الجمع بين مكملات الكالسيوم والمغنسيوم. لذلك يُنصح بتناوله بشكل منفصل عن مكملات المغنسيوم والحديد لضمان امتصاص أفضل وتقليل التأثيرات الجانبية.

رابعًا، فيتامين سي الذي يدعم الجهاز المناعي وصحة الأنسجة والعظام، قد يسبب الإسهال، الانتفاخ، الغثيان، وتقلصات المعدة عند الجرعات العالية. ويُفضل الحصول على احتياجات الجسم من الفواكه والخضراوات الطازجة أو تجربة مكمل بجرعة منخفضة مع الطعام للحد من الأعراض الهضمية.

ويشير الخبراء إلى أن تناول المكملات بشكل مدروس وضمن نظام غذائي متوازن يحد من المخاطر على الجهاز الهضمي، ويضمن استفادة الجسم من العناصر الغذائية دون التعرض للآثار الجانبية المزعجة.

قد يهمك أيضًا :

فوائد المكملات الغذائية مع نظامك الغذائي اليومي

مكملات غذائية يمكن أن يكون لها آثار خطيرة عند دمجها