سعر البلاتين يستمر بالارتفاع– توقعات اليوم 27-2-2026

استأنف سعر النحاس المحاولات الصاعدة لنلاحظ تذبذبه حاليا فوق الحاجز المتمركز عند 5.9700$ معلنا عن استعداده لتشكيل موجات صاعدة جديدة خلال الفترة القريبة, نود التنويه إلى أهمية تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق هذا الحاجز ليدعم ذلك فرص اندفاعه نحو المحطات الإيجابية والتي قد تبدأ من 6.1200$ و6.2400$ على التوالي.

أما عودة السعر للتذبذب دون 5.9700$ فإن ذلك سيجبره على تأجيل الاندفاع الصاعد مع توفر فرصة لتشكيل موجات تصحيحية سلبية ليستهدف من خلالها لمستوى 5.8200$ و5.7500$ قبل أي محاولة للوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9000$ و 6.1200$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع