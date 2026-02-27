الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 27-02-2026

2026-02-27

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي إلا أننا نلاحظ استمرار تذبذب السعر قرب الحاجز المتمثل بمستوى 97.85 دون تشكيله لأي موجه سلبية قوية مما يدعونا لانتظار الإغلاق التالي لفترة الأربع ساعات القادمة لنتفادى محاولة اختراق السعر للحاجز وتغيير الاتجاه السلبي المقترح سابقا.

 

نشير إلى أن صمود السعر دون الحاجز سيزيد فرص استهدافه للمحطات السلبية والتي قد تبدأ من  97.30, أما اختراق الحاجز والاستقرار أعلاه سيفتح باب تسجيل مكاسب عديدة قد تبدأ من 98.20 و98.45 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.30 و 97.85

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

