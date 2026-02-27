انت الان تتابع خبر القاضي زيدان يستقبل المبعوث الأمريكي توم باراك لبحث "الاستحقاقات الدستورية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحث القاضي زيدان، خلال اللقاء دور القضاء في جهود إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة القادمة، بحسب بيان لمجلس القضاء.



يأتي اللقاء في وقت يترقب فيه الشارع العراقي حسم عدة ملفات دستورية هامة، حيث يمثل القضاء الضامن الأساسي لتنفيذ هذه الاستحقاقات بعيداً عن السجالات السياسية، وبما ينسجم مع بنود الدستور النافذ.