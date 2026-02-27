تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 27-02-2026

تراجع قليلاً سعر الفضة (SILVER) على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه المبكرة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركات السعر بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.