تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 27-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-27 11:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الفضة (SILVER) على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه المبكرة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركات السعر بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.

