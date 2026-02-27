- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 27-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-27 11:14AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليعلنه بذلك تعافيه واستعداده لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والقريب 67.00$، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.