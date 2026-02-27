الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 27-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-27 11:14AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليعلنه بذلك تعافيه واستعداده لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والقريب 67.00$، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

