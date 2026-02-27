تحديث توقع سعر الفضة اليوم 27-02-2026

بالرغم من محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي إلا أننا نلاحظ استمرار تذبذب السعر قرب الحاجز المتمثل بمستوى 97.85 دون تشكيله لأي موجه سلبية قوية مما يدعونا لانتظار الإغلاق التالي لفترة الأربع ساعات القادمة لنتفادى محاولة اختراق السعر للحاجز وتغيير الاتجاه السلبي المقترح سابقا.

نشير إلى أن صمود السعر دون الحاجز سيزيد فرص استهدافه للمحطات السلبية والتي قد تبدأ من 97.30, أما اختراق الحاجز والاستقرار أعلاه سيفتح باب تسجيل مكاسب عديدة قد تبدأ من 98.20 و98.45 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.30 و 97.85

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز