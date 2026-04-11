مجلس السلام ينفي تقريرًا لـ رويترز ويؤكد التزامه بخطة غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفى مجلس السلام، اليوم، صحة تقرير نشرته وكالة رويترز، واصفًا إياه بـ"الخاطئ بشكل جوهري والمضلّل"، مؤكدًا أن آليات عمله التمويلية مرنة ولا تواجه أي قيود.

وأوضح المجلس في بيان صحفي أن المؤسسة تعتمد نموذجًا مرنًا يركز على التنفيذ، مع استدعاء التمويل عند الحاجة، مشيرًا إلى أن جميع طلبات التمويل قُوبلت حتى الآن بالاستجابة الفورية والكاملة.

وأشار البيان إلى أن الجهود الحالية تتركز على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) من استعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى معالجة أوضاع عشرات الآلاف من الموظفين العموميين الذين يواصلون عملهم دون رواتب، مؤكدًا ضرورة ضمان حقوقهم القانونية والوظيفية بما يحقق العدالة والكرامة.

وفي السياق، شدد مجلس السلام على أن شروط انتقال اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمباشرة مهامها داخل القطاع محددة ضمن خطة السلام التي حظيت بقبول جميع الأطراف، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التزامًا كاملًا بتنفيذ بنود الخطة، بما في ذلك تفكيك الأسلحة والبنية التحتية العسكرية وإخراجها من الاستخدام.

وبيّن أن تنفيذ هذه الإجراءات من شأنه أن يمهّد لإطلاق عملية إعادة إعمار واسعة، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، إلى جانب التطبيق الكامل لخطة السلام وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

وأكد المجلس في ختام بيانه أنه يواصل العمل على هذا المسار، متعهدًا بتقديم تحديثات جديدة في المستقبل القريب.

المصدر : وكالات