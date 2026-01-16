ما حقيقة العلاقة بين انقطاع الطمث والإصابة بالسكري؟

أظهرت نتائج دراسة طبية واسعة النطاق أن فترة انقطاع الطمث عند المرأة لا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري كما كان يعتقد.

حلل الباحثون بيانات ما يقرب من 147 ألف امرأة من قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني على مدى 14.5 عاما، وخلال فترة المتابعة تم تشخيص إصابة حوالي 4.5٪ من المشاركات بمرض السكري، وعلى الرغم من أن معدل الإصابة كان أعلى قليلا لدى النساء اللواتي حدث عندهن انقطاع الطمث في سن مبكرة، إلا أن هذا الارتباط الإحصائي اختفى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل العمر، ووزن الجسم، ونمط الحياة، والأمراض المصاحبة.

وتبين للعلماء أن العوامل الرئيسية التي ترتبط بالسكري كانت: السمنة، والتدخين، وانخفاض استهلاك الخضروات، وارتفاع مستوى الملح في النظام الغذائي، وتناول أدوية خفض الكوليسترول، وهذه العوامل تحديدا، وليس التغيرات الهرمونية، هي ما تفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكري في بعض الفئات من النساء.

ووفقا لخبراء منظمة “The Menopause Society” التي تعنى بصحة النساء فإن نتائج الدراسة يمكن اعتبارها مشجعة، فانقطاع الطمث لا يمكن التحكم به، ولكن يمكن التحكم بالعوامل التي تسبب مخاطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري، لذا يجب التركيز قبل كل شيء على النظام الغذائي، والنشاط البدني، والإقلاع عن العادات الضارة.

روسيا اليوم