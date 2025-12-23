صلاح يطلق رصاصة الرحمة على منتخب "الرصاصات"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أغادير: لم يكن نجم منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح في حاجة إلا لمحاولة واحدة حاسمة أهدى بها منتخب مصر فوزاً مهماً وصعباً على منتخب زيمبابوي الملقب بـ"الرصاصات النحاسية" في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة أمم افريقيا المقامة حالياً في المغرب.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدددددف قاتل من محمد صلاح، يهدي مصر الفوز على زيمبابوي



pic.twitter.com/6WYRTTlgmY — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) December 22, 2025

صلاح ‌قاد منتخب مصر لتعديل تأخره بهدف إلى انتصار2-1، وجاء هدف صلاح في الوقت المحتسب بدلاً من الوقت الضائع، الأمر الذي يعطي الهدف قمية كبيرة، فهو أقرب إلى رصاصة الرحمة التي أطلقها النجم المصري على المنتخب الافريقي الملقب بـ"الرصاصات النحاسية"، كما توهج عمر مرموش نجم مان سيتي ومنتخب الفراعنة بشدة طوال المباراة، وسجل هدف التعادل للمنتخب المصري.

صلاح زار الشباك بتسديدة رائعة من داخل المنطقة ‌في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود البطل التاريخي لأمم إفريقيا بسبعة ألقاب لبداية جيدة على مستوى النتيجة وليس الأداء.

وكان برينس ديوب قد افتتح التسجيل لزيمبابوي على عكس سير اللعب في الدقيقة 20 بعدما سيطر منتخب مصر على أول ربع ساعة من المباراة بعد عدة محاولات قادها ⁠صلاح وإمام عاشور ومروان عطية. ‍

وتدخل ديوب بقوة على صلاح في الدقيقة 14 قبل أن يسجل أول أهداف اللقاء ‌مستغلا تمريرة من الجهة اليسرى ليسدد كرة أرضية سكنت شباك محمد الشناوي. وأدرك عمر مرموش ‌لاعب مانشستر سيتي التعادل لمصر في الدقيقة 63 بتسديدة من زاوية ضيقة في سقف المرمى.

جدير بالذكر أنه في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية فازت جنوب إفريقيا 2-1 ⁠على أنغولا.