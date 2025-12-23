النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل إمدادات أوكرانيا وفنزويلا

تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الاضطرابات الجيوسياسية بالأسواق والتي دفعت المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذات آمنة.



يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي عن فرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.



وذكرت "سي إن بي سي" نقلاً عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي "ترامب" قد يُعلن عن مرشحه لرئاسة الفيدرالي بحلول أوائل يناير كانون الثاني المقبل.



ومن المنتظر الخميس المقبل إغلاق سوق الأسهم والسندات في وول ستريت حيث تحتفل الولايات المتحدة وعدة دول حول العالم بأعياد الكريسماس.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



الدولار الأسترالي



ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.6657.



الدولار الكندي



ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7272.