بسبب المرض… عيد الميلاد كما لم يعرفه بروس ويليس من قبل

دبي - فريق التحرير: كشفت إيما هيمينغ، زوجة النّجم العالميّ بروس ويليس عن ألمها المتزايد خلال فترة عيد الميلاد المجيد بسبب تطوّر إصابته بمرض الخرف الجبهي الصّدغيّ، مؤكّدة أن الأجواء العائليّة لم تعد كما كانت في السّابق.

وعبر مدوّنتها الشّخصيّة، أوضحت هيمينغ أنّ الاحتفالات تحوّلت من عفويّة مفعمة بالحيويّة إلى لحظات مثقلة بالحنين والتّخطيط، مستعيدة صورة بروس الّذي كان يشكّل محور الأعياد وحضورها الدّافئ داخل المنزل.

وأضافت هيمينغ أنّ العائلة، ورغم قسوة الواقع، تحاول التّمسّك بالأمل وصناعة لحظات بسيطة من الفرح، مؤكّدة أنّ الضّحك والدّموع قد يجتمعان في آن واحد، وأنّ الحبّ والدّعم العائليّ يظلّان السّند الأساسيّ في مواجهة المرض.

وأشارت في ختام حديثها إلى أنّ عيد الميلاد هذا العام سيكون مختلفًا، لكنّها تصرّ على الاحتفال به مع بروس، احترامًا لحبّه الكبير لهذه المناسبة وتمسّكًا بروح العائلة الّتي تجمعهم.