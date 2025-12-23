والي غرب كردفان يستمع لتنوير حول أداء الوزارات في الفترة السابقة

- 1/2
ترأس والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد، بمكتبه الاثنين، الاجتماع الدوري للمديرين العامين بالوزارات، الذي عُقد بمدينة الأبيض، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ إبراهيم يوسف عبد الرحمن، حيث استمع إلى تنوير مفصل حول أداء الوزارات خلال الفترة الماضية، في إطار تقييم العمل التنفيذي ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الأستاذ أحمد رحمة الله الإمام، في تصريح لـ(سونا)، أن والي غرب كردفان أكد التزامه بتذليل العقبات التي تواجه عمل الوزارات، داعياً إلى تعزيز التنسيق المشترك والعمل بروح الفريق الواحد، مع التشديد على أهمية إحكام التخطيط وترتيب الأولويات والالتزام بالشفافية.
وأشار إلى أن الوالي شدد خلال التنوير، على ضرورة مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات، لا سيما المقدمة لنازحي الولاية الذين فروا من انتهاكات المليشيا المتمردة.
وكشف الناطق الرسمي أن الاجتماع تناول عرض مفصل حول زيارة الوالي الأخيرة إلى المركز ولقاءاته بنازحي غرب كردفان بولاية النيل الأبيض، إضافة إلى تنوير حول أداء وزارات المالية، والقوى العاملة، والإنتاج والموارد الاقتصادية، والصحة والتنمية الاجتماعية، والتربية والتوجيه، إلى جانب تقرير مفصل من مفوضية العون الإنساني، تناول البرامج المنفذة والمعوقات وسبل معالجتها.
وأكد رحمة الله أن الاجتماع خلص إلى جملة من الموجهات التي تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتكثيف التنسيق بين الوزارات، بما ينعكس ايجاباً على استقرار الأوضاع الخدمية والإنسانية خلال مرحلة ما بعد تحرير الولاية من مليشيا أسرة دقلو المتمردة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
