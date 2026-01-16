سعر الفضة يتراجع من جديد بتأثير مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 16-01-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليعلن بعدها تعافيه ما يعطيه الفرصة لتمديد مكاسبه اللحظية على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.