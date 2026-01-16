سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 16-01-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تراجع سريع للضغوط السلبية المحيطة به، في ظل هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما يستفيد أيضاً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.