سعر النفط خام برنت يواصل انخفاضه التصحيحي – توقعات اليوم – 16-01-2026

ارتفع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع تماسك مستوى الدعم 0.5740 ما يكسبه البعض من الزخم الإيجابي، ولكن بالرغم من هذا الأداء إلا أن الزوج يظل يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، ما يجعل السيناريو السلبي قائماً في الفترة المقبلة.