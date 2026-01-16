سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد تداولات متقلبة – توقعات اليوم – 16-01-2025

يشهد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) حركة تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحافظ على مكاسبه الأخيرة بعد نجاحه في اختراق مستوى المقاومة المهم 0.8015، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي والديناميكي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، وهو ما كبح من مكاسب الزوج الأخيرة.