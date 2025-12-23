أيتن عامر تعتذر عن مسلسل رمضانيّ قبل بدء التّصوير.. وهذا  هو السّبب

دبي - فريق التحرير: اعتذرت الممثلة المصرية أيتن عامر عن عدم استكمال تعاقدها على بطولة مسلسل «حق ضايع» (اسم مؤقّت)، الذي كان من المقرّر عرضه ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان ٢٠٢٦، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن مشاركتها في العمل وقبل انطلاق التصوير.

وجاء اعتذار أيتن عامر بسبب تعارض مواعيد تصوير المسلسل مع ارتباطاتها الفنية الأخرى خلال الفترة المقبلة، ما حال دون قدرتها على التفرّغ الكامل لتصوير العمل، في ظل انشغالها بعدد من المشروعات الفنية.

وفي المقابل، تشارك أيتن عامر في موسم رمضان ٢٠٢٦ من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، الذي انتهت من تصوير معظم مشاهده داخل مصر، على أن تتوجّه إلى دولة الإمارات لاستكمال المشاهد الخارجية، حيث يتبقّى لها ثلاثة أيام فقط للانتهاء من التصوير.

ويشارك في بطولة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» إلى جانب أيتن عامر، النجم ياسر جلال، وكل من ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، محسن منصور، أيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري، ملكة جمال مصر ٢٠٢٥. والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

من جهة أخرى، تنتظر أيتن عامر عرض مسلسل «مغلق للصيانة»، وهو عمل كويتي–مصري مشترك، ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة المؤلفة من ثماني حلقات، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم الكويتيين والمصريين، من بينهم محمد العلوي، عبد الله المسلم، أحمد حمدي، حسن إبراهيم، والراحل سليمان عيد. والمسلسل من قصة وإخراج عمار هاشم الموسوي.