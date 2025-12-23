شكرا لقرائتكم خبر طيران الرياض يحقق إنجازًا مهمًا ضمن مراحل استلام الطائرة الأولى من شركة بوينج عبر تنفيذ أول رحلة اختبارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق طيران الرياض إنجازًا مهمًا بعد أن نجحت أولى طائراته من طراز بوينج ٧٨٧-٩ دريملاينر في تنفيذ رحلة الاختبار الأولى (B1 Flight) اليوم، حيث أقلعت الطائرة من منشأة شركة بوينج في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، إيذانًا ببدء برنامج شامل لرحلات الاختبار التي تُجرى داخل الولايات المتحدة الأميركية. وقد نُفذت الرحلة بواسطة طياري الاختبار التابعين لشركة بوينج، وذلك ضمن إجراءات الاعتماد القياسية التي يقودها المصنع، وبعد استكمال برنامج الاختبارات والحصول على الاعتماد الرسمي، سيتم الانتقال إلى مرحلة الاختبار بواسطة طياري وملاحي طيران الرياض على أن تليها مرحلة تسليم الطائرة رسميًا إلى طيران الرياض. ويمثل هذا الإنجاز خطوة محورية في مسيرة تسلّم أسطول طيران الرياض من طراز بوينج ٧٨٧-٩ دريملاينر، ويعكس التقدم المستمر نحو الجاهزية التشغيلية. كما تؤكد الرحلة الاختبارية الأولى التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والأداء والتميّز التشغيلي، في إطار استعدادها لرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران.

