تكنولوجيا: هاتف OnePlus Turbo يحقق نتيجة قوية على AnTuTu

تستعد OnePlus لإطلاق سلسلة Turbo الموجهة للألعاب في الصين قريبًا، وقد بدأت ملامح الهاتف الأول منها تتضح بشكل كبير.

فبعد ظهوره أمس على منصة Geekbench، كُشف أنه يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 4، عاد الهاتف للظهور مجددًا ولكن هذه المرة على قاعدة بيانات AnTuTu بنفس رقم الطراز PLU110.

ويؤكد إدراج AnTuTu اعتماد هاتف OnePlus Turbo على معالج Snapdragon 8s Gen 4، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، حيث نجح في تحقيق نتيجة قوية بلغت 2,609,327 نقطة.

وللمقارنة، سجل هاتف OnePlus 15 الرائد المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 نحو 3,688,274 نقطة، بينما حقق OnePlus 15R العامل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 نتيجة 3,168,069 نقطة.

كما يكشف الإدراج أن الهاتف سيأتي بذاكرة LPDDR5X وتخزين UFS 4.1، إضافة إلى شاشة بمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتز.

وتشير التسريبات السابقة إلى تزويده بشاشة OLED قياس 6.7 بوصة بدقة 1.5K، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

أما النقطة الأبرز، فتتمثل في البطارية، إذ يُتوقع أن يأتي الهاتف بأكبر بطارية في تاريخ هواتف OnePlus بسعة ضخمة تبلغ 9000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط.

