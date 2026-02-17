تكنولوجيا: أطلقت شركة 70mai كاميرا أمامية جديدة بدقة 4K طراز A810S مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS).

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت 70mai عن كاميرا الداش كام الجديدة 4K A810S ثنائية القناة في السوق العالمية، والمزودة بتقنية “Night Owl Vision” الخاصة بها. وتتميز الكاميرا بتسجيل بدقة 4K، وشاشة IPS مقاس 3 بوصات، واكتشاف الحركة بالذكاء الاصطناعي، ونظام GPS مدمج ونظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS)، واتصال WiFi 6 لنقل البيانات بسرعة عالية.

أطلقت 70mai رسمياً أحدث كاميرات الداش كام الخاصة بها، 4K A810S، في السوق العالمية. ويأتي أحدث عروض الشركة كخليفة مباشر لـ 4K A810، التي ظهرت لأول مرة العام الماضي. وهي تجلب ترقيات ملحوظة من حيث الميزات وجودة الفيديو. وبشكل أكثر دقة، تلتقط الكاميرا الآن الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، بفضل مستشعر Sony IMX678 القائم على أحدث تقنيات Starvis 2 من سوني.

وهذا هو نفس المستشعر الموجود في كاميرا 70mai المتميزة 4K T800، والتي قمنا بمراجعتها مؤخراً. علاوة على ذلك، تدعم كاميرا 4K A810S الجديدة الآن التسجيل المؤقت للطوارئ (Buffered Emergency Recording)، والذي كان مفقوداً في سابقتها. وتوفر هذه الميزة ما يصل إلى 3 دقائق من التسجيل قبل الاصطدام و 30 ثانية من التسجيل بعد الاصطدام.

ومثل أشقائها الآخرين، تأتي A810S أيضاً بتقنية “Night Owl Vision” الداخلية من 70mai، والتي يقال إنها توفر وضوحاً ليلياً فائقاً. علاوة على ذلك، هناك تقنية “70mai Lumi Vision” التي تضمن رؤية واضحة حول السيارة حتى في الظلام الدامس تقريباً، كما ذكرت 70mai في بيانها الصحفي.

ومن المثير للاهتمام أن كاميرا الداش كام ثنائية القناة تحتوي على نظام ADAS مدمج، والذي يقال إنه يوفر تنبيهات صوتية لمغادرة المسار، ومسافة السيارة الأمامية، وانتباه المشاة. وإلى جانب الكاميرا الأمامية، هناك كاميرا خلفية أيضاً، توفر لقطات بدقة تصل إلى 1080p HDR بمعدل 30 إطاراً في الثانية. وتوفر الشركة خياراً بين الكاميرا الخلفية الداخلية RC24 أو الكاميرا الاحتياطية الخارجية RC23.

تشمل بقية الميزات البارزة دعم GPS، ووضع حارس وقوف السيارات الذكي (Smart Parking Guardian)، واكتشاف الحركة بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل الفاصل الزمني (Time-lapse)، ومراقبة وقوف السيارات على مدار 24 ساعة، والتحكم الصوتي متعدد اللغات، واتصال WiFi 6 بتردد 5 جيجاهرتز لنقل البيانات بسرعة عالية تصل إلى 40 ميجابايت/ثانية. علاوة على ذلك، فهي تأتي بشاشة LCD كبيرة من نوع IPS مقاس 3 بوصات وتتميز بعناصر تحكم تعتمد على التطبيق.

يمكن للمشترين المهتمين الآن شراء كاميرا 70mai 4K A810S عبر موقع 70mai الرسمي بسعر يبدأ من 199 دولاراً.

